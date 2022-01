Fast eine Seltenheit

Was gerade beim SK Tulbing passiert, hat leider schon einen gewissen Seltenheitswert. Obwohl der Verein gut in Schuss ist, tritt Obmann Gerald Weiß freiwillig den Rücktritt an und macht Platz für einen neuen Obmann, der frischen Wind in das Geschehen bringen soll.

Dabei bleibt der ehemalige Obmann in unterstützender Funktion erhalten und es finden sich noch genug motivierte Vereinsfunktionäre, um den Vorstand noch breiter aufzustellen.

So mancher Verein der in den letzten Jahren seine Pforten schließen musste, weil schlicht und einfach die Vereinsfunktionäre ausgingen, könnte von der Lage in Tulbing nur träumen.

Die Last auf mehrere Schultern zu verteilen ist auch der beste Weg in die Zukunft. So kann man verhindern, dass die mühsamen Aufgaben des Vereinswesen an einigen wenigen Akteuren hängen bleiben, die nach wenigen Jahren „ausbrennen“.