Das Technologie- und Forschungszentrum Tulln schreibt eine fortlaufende Erfolgsgeschichte. Die mietbaren Labor- und Büroflächen sind heiß begehrt, mit Haus D wurde bereits die vierte Ausbaustufe in Betrieb genommen. So weit, so schön. Kalt lief es einem den Rücken hinunter, wenn man bei der Eröffnung den Worten von Alexander Pretsch lauschte.

Der Geschäftsführer der Oxford Antibiotics Group erinnerte an eine Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO vor multiresistenten Keimen. Diese Mikroorganismen zeichnen sich durch Resistenz gegen Antibiotika aus. Laut WHO sei Covid-19 im Vergleich dazu ein Kindergeburtstag. Oxford Antibiotics, ein multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Tulln, sucht nach Maßnahmen gegen genau diese Resistenzen. Pretsch verstand es meisterlich, die Bedeutung dieses Leadprojekts zu verdeutlichen.

Möge es ein Erfolg werden. Und hoffentlich haben wir auch den „Kindergeburtstag“ in absehbarer Zeit überstanden.