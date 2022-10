Kennen Sie Asterix und Obelix? Die berühmten Comic-Gallier bieten in zahlreichen Abenteuern dem Römischen Reich erfolgreich die Stirn.

Im Bezirk Tulln will Rom (hier: Klosterneuburg) im Rahmen eines groß angelegten Projekts seine Einwohner vor 100-jährigen Hochwässern schützen. So weit, so lobenswert. Ein winziger Teil dieses Großprojekts wäre ein Rückhaltebecken an der Grenze zur St. Andrä-Wörderner Ortschaft Haselbach (Teil von Hintersdorf). Das Becken wäre aber alles andere als winzig gewesen, was den Bewohnern des idyllischen Ortes sauer aufstieß. Wie die Gallier boten sie Klosterneuburg die Stirn: Aufschrei, Protest, Unterschriftenaktion. Was man Bürgermeister Schmuckenschlager im Unterschied zu Cäsar zugutehalten muss: Er hält sich nicht für unfehlbar, die Pläne sollen 2023 überarbeitet werden. Die Gallier aus Haselbach warten gespannt.