Vor etwas mehr als drei Monaten hatte ich hier einige Zitate des großen chinesischen Weisen Konfuzius zum Besten gegeben. Knapp vor Weihnachten sind diese schon wieder obsolet - die Fußballklischees wurden wieder ordentlich bedient.

Das wusste aber auch schon vor über 2600 Jahren ein weiterer chinesischer Säulenheiliger, Lao Tse: „Im Aufstieg liegt schon der Keim des Niedergangs!“ In der Weltgeschichte hat sich dieses Sprichwort schon oft auf brutalste Weise manifestiert.

Und das gilt auch, in milder Form, beim SV Würmla. Kadir Dozhghar hat Herzblut investiert, in eine „Kindergartentruppe“, mit der der Klassenerhalt das allerhöchste Ziel in der 2. Landesliga sein kann. Dieses Team aufzubauen hätte mindestens zwei bis drei Jahre gebraucht.

Zehn Zähler aus neun Runden waren anscheinend zu wenig. Es wird zum - x-ten Male - wieder ein Paradigmenwechsel vollzogen. Es sollen nach Weyermayr und Wandl weitere Spieler nach Würmla geholt werden. Nun: Der neue Coach Oliver Oberhammer wird sicher wieder an Ergebnissen gemessen. Geduld ist im Fußball offensichtlich ein Fremdwort.