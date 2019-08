Fünf Mannschaften aus dem Bezirk spielten am Wochenende zu Null. Während drei von ihnen klare Siege feierten (Grafenwörth, Atzenbrugg, Sitzenberg), rückten bei zwei Teams die Torhüter in den Mittelpunkt.

Bei Tulln avancierte Dragan Racanovic zum Vater des torlosen Unentschiedens gegen Laa, indem er im Finish mit starken Paraden die Niederlage verhinderte. Der FCT ist nach zwei Runden noch ungeschlagen – wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht?.

Bei Langenlebarn hielt Nico Huber den knappen 1:0-Sieg gegen Klosterneuburg fest. Der etatmäßigen Nummer zwei hinter dem verletzten Adnan Arnautovic war keine Spur von Nervosität anzumerken. Huber hielt bombensicher und parierte eine Hundertprozentige.

Nico Huber gehört in Langenlebarn die Zukunft. Zum Glück hat er sich wieder für die Position des Tormanns entschieden, nachdem er in der vergangenen Saison einen Ausflug ins Feld gewagt und in der Reserve prompt sechs Tore erzielt hatte. Fußballerisch hat er Qualitäten – kein Fehler im modernen Tormann-Spiel. Hubers wahres Talent liegt aber im Tor. Gefördert wurde es von Tormann-Trainerlegende Franz König. Man spielt nur so, wie man trainiert. Dass Nico Huber zum gefeierten Matchwinner avancierte, ist auch Königs Verdienst.