Tulln ist der erste Durchführungsort von „StadtUp“ in Niederösterreich. Als Pilotprojekt hatte das Beratungsunternehmen CIMA den Gründerwettbewerb erstmals 2017 in Ried im Innkreis durchgeführt. Darauf folgten erfolgreiche Durchläufe in weiteren Städten in Österreich und auch in Bayern. Erfahrungswerte, von denen die Gartenstadt jetzt profitiert.

Bis 10. Jänner 2022 können Konzepte eingereicht werden. Fünf werden prämiert und zwar nicht mit Geld, sondern mit Beratungsleistungen im Wert von mehr als 100.000 Euro. Bevor Sie jetzt denken „Nur Bares ist Wahres!“: Gerade für Start-Ups in der Gründungsphase, im ersten Jahr – und um diese Zeit geht es bei dem Wettbewerb – ist guter Rat oft mehr wert als Geld. Anfängerfehler, die im schlimmsten Fall die junge Unternehmensexistenz kosten, können vermieden werden.

Für Tulln, wo im Idealfall fünf erfolgreiche „Stadt Ups“ Leerstände mit neuem Leben erfüllen, ist die Sache ohnehin eine Win-Win-Situation.