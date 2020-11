Kennen Sie die Anti-Corona-Werbung der deutschen Bundesregierung? Die Spots handeln in der Zukunft. Corona-Veteranen erinnern sich an 2020 zurück. Die Zeit in der sie zu Hause blieben, einfach nichts taten, und so zu Helden in Zeiten der Pandemie wurden.

Tulln Pflege- und Betreuungszentrum: Krisenfest und motiviert

Für viele von uns wäre es tatsächlich so einfach: Nur hinaus gehen, wenn es sein muss, Kontakte so weit als möglich zu meiden - Sie kennen das alles.

Aber für gar nicht wenige von uns sieht der Alltag anders aus. Denken Sie an die NÖN-Reportagen aus der Covid-Station im Uniklinikum oder aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Tulln. Die im Gesundheits- und Pflegebereich aktiven Menschen werden zu Helden, indem sie eben nicht zu Hause bleiben. Sie sind täglich mit Krankheit, Einsamkeit (Besuche sind eingeschränkt oder gar nicht möglich), nicht so selten sogar mit dem Tod konfrontiert. Trotzdem motivieren sie sich immer wieder und kämpfen weiter an der Corona-Front.

Einfach nur: Danke!