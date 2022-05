Hört auf den Herrn Doktor

Kurt Ostbahn sang „I brauch kan Dokta“, er setzte stattdessen auf die heilende Kraft des Rock‘n‘Roll. Sollte die doch einmal versagen, dann trifft man im Idealfall auf einen Arzt wie den Tullner Orthopäden Georg Bézard.

Er ist nicht nur sehr gut in seinem Fach (was er auch weiß), sondern offensichtlich auch an seinen Patienten und einem funktionierenden Gesundheitssystem interessiert. Seine Kritik am Kassensystem und möglichen Verschlimmbesserungen stimmt einen als möglichen Patienten besorgt.

Interessant wird, ob seine Worte an den richtigen Stellen gehört werden und wie jene damit umgehen. Ignorieren oder Schlechtreden wären nicht so klug. Im Idealfall holt man Leute wie Bézard ins Boot, um das System gemeinsam zu verbessern. Damit der Weg zur Zwei-Klassen-Medizin, der in Österreich schon weit beschritten ist, wieder ein Stück in Richtung Gleichbehandlung führt.