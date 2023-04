Immer langsam mit Tempo 30?

Der Ort hätte vom Gas gehen sollen. Und gebremst wird auch. Aber nicht das Tempo, sondern das Tempolimit bekommt Einschränkungen: Denn der Gemeindevorstand in St. Andrä-Wördern hat einen flächendeckenden 30er abgelehnt.

Warum scheitert eine Geschwindigkeitsbeschränkung in Zeiten von CO₂-Sparen und Klimaschutz? Der Teufel liegt im Detail: Flächendeckend, das betrifft jede einzelne Gemeindestraße. Heißt konkret: Jedes noch so kleine Gasserl in St. Andrä-Wördern und Katastralen wird mit der breiten und ausgebauten Hauptstraße, Lehnergasse und Co. gleichgesetzt.

Sie sind aber nicht gleich. Weder verkehrstechnisch, noch psychologisch. Da muss man Ausnahmen machen. Aber muss man deswegen gleich das ganze Projekt ad acta legen? Hätte es ein Zusatzschild nicht auch getan?