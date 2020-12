Die in Heiligeneich lebende Autorin Gaby Eder hat ihr neuntes Buch veröffentlicht. Es trägt den wunderbaren Titel „Von Damals bis Immer“. Diese Zeitspanne, also eigentlich die Ewigkeit, ist auch die Gültigkeitsdauer eines nicht minder wunderbaren Zitats der Schriftstellerin: „Beim Aufschreiben meiner Erinnerungen habe ich erstaunt festgestellt, dass es unglaublich oft die kleinen Dinge sind, die großes Glück vermitteln können und die in ihrer Gesamtheit die Vergangenheit zum Strahlen bringen.“

Gerade im Coronajahr 2020, ist es hilfreich, sich daran festzuhalten und nicht am Gefühl, wie das Staberl beim Schnelltest in der Nase verschwindet. Wenn vieles wegfällt, das einem wichtig ist, seien es größere Feiern, seien es Reisen oder Kaffeehausbesuche, bekommen kleine positive Ereignisse eine noch größere Strahlkraft: Der Freund, den man zufällig beim Einkaufen trifft, oder die Abhol-Mehlspeise, die man sich einfach einmal gönnt.