Kosten stehen über allem

Persönliche Verluste bescherten Marianne Distl Suchtprobleme, dazu kommen körperliche Beschwerden in den Händen. Seit mehr als einem Jahr kämpft die Grafenwörtherin bislang erfolglos um eine Berufsunfähigkeitspension.

Die Problematik: Naturgemäß steht die Pensionsversicherungsanstalt unter massivem Kostendruck. Anerkennungsverfahren können und dürfen nicht lange dauern, Gutachter müssen rasche Entscheidungen treffen. Marianne Distl ist eine von Vielen, die sich überrollt fühlen. Aber die 57-Jährige gibt nicht so leicht auf, sie geht in die nächste Instanz. Etwas, für das anderen Betroffenen die Kraft fehlt, wie ihre Psychotherapeutin Hilde Mayer-Gutdeutsch bestätigt. Die Psychologin fordert mehr Empathie in den Verfahren.

Doch Einfühlungsvermögen braucht Zeit, und Zeit von Gutachtern, Anwälten und Richtern kostet Geld … Letztendlich steht wieder der Kostendruck über allem.