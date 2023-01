LISA ist nur der Anfang

Nach kurzem Testbetrieb im Dezember ist das öffentliche Nahverkehrsprojekt LISA seit Jahresbeginn für die Allgemeinheit zugänglich. Der NÖN-Test in der ersten Woche offenbart einige Kinderkrankheiten. Das ist bei einem derart komplexen System nicht weiter verwunderlich. Entscheidend sind jetzt drei Faktoren: Potenzielle Nutzer dürfen sich nicht davon abschrecken lassen. Der Verkehrsverbund Ostregion muss möglichst viel sinnvolles Feedback erhalten. Und der VOR muss dieses Feedback möglichst rasch in spürbare Verbesserungen umsetzen.

Die Ansätze, auch die berühmt-berüchtigte „letzte Meile“ einer Strecke ohne Privat-Pkw bewältigen zu können, sind gut. Wenn es gelingt, das in Tulln vorerst auf drei Jahre finanzierte Projekt, in diesem Zeitraum zu optimieren und für eine große Nutzergruppe attraktiv zu gestalten, dann spricht nichts gegen eine Ausweitung in andere Gemeinden und Bezirke.