Männer mitgemeint?

Braucht es einen eigenen Stammtisch für Männer? Scheinbar schon. Zum Treff, speziell für Herren, bittet nämlich die SPÖ Fels. Und löst so eine – vielleicht dem Sommerloch geschuldete?! – politische Debatte aus.

„In Zeiten der Gleichberechtigung finden wir seitens der ÖVP parteipolitische ,Männerstammtische' sowie ,Frauenstammtische' befremdlich und nicht zeitgemäß“, meldet sich die schwarze Konkurrenz sofort zu Wort. Und schneidet ein Thema an, das sowohl zuhause am Esstisch, als auch im politischen Diskurs die Wogen hochgehen lässt: die Gender-Debatte. Nicht erst durch Sternchen, Doppelpunkte, Binnen-I und Co. stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich wann mitgemeint?

Mitgemeint sein heißt: Man selbst ist nicht der Rede wert und dadurch auch nicht gleichberechtigt. Doch Fakt ist auch: Männer sind eher mit ihren Ängsten alleine. Ihre Sorgen sind aber sehr wohl der Rede wert – und wenn ein Männerstammtisch dafür der richtige Ort ist, ja warum denn nicht?