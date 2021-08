EVN und Stadtgemeinde haben die Erweiterung der Tullner Kläranlage in Betrieb genommen. Pro Tag können nun rund 10.700 Kubikmeter Abwässer gereinigt werden. Eine Kapazität, die auch langfristig ausreichen soll. Das bringt uns zu einem Punkt, der in Zeiten von sich häufenden Hochwasser-Katastrophen nicht genug gewürdigt werden kann: Die stillen Millionen Euro in Gemeinderatssitzungen, die absolut kein Luxus sind, das Geld das in unseren Gemeinden und Städten für Kanal und Wasser ausgegeben wird.

Warum still? Weil hier oft gigantische Summen in wenigen Minuten und fast immer einstimmig beschlossen werden, und das völlig zu Recht. Bleiben wir in Tulln, zuletzt waren es u.a. 2,4 Millionen für Erd- und Baumeisterarbeiten zur Innenstadtsanierung von Kanal und Wasser oder 407.000 Euro für Kanalreinigung und Prüfmaßnahmen. Sauberes Wasser ist unser wichtigstes Gut. Schön, dass das auch im Gemeinderat außer Frage steht.