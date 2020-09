Das Coronavirus … ja, ich weiß, Sie können das nicht mehr hören, aber es spielt leider noch immer eine Hauptrolle in unser aller Leben. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Tulln will auf vielen Gebieten eine Vorreiterrolle einnehmen und bis jetzt gelingt es sogar bei diesem leidigen Thema. Hier steckt man nicht aus Angst den Kopf in die Blumenbeete (Sand gibt‘s bei uns eher wenig), sondern man setzt auf Konzepte und konsequentes Abstand halten.

Das funktionierte bislang (toi, toi, toi) bei den ausverkauften Vorstellungen der TullnKultur im Danubium hervorragend, genauso wie bei der Messe Tulln. Absagen wäre bei einer Großveranstaltung wie der Gartenbaumesse die einfachere Alternative gewesen. Aber der Traditionsbetrieb, der sich zum modernen Vorzeigeunternehmen mauserte, setzte auf extra breite Wege, Abstand und viel Frischluft. Blumen- und Gartenfreunde konnten damit auch im Coronajahr 2020 ein spätsommerliches Veranstaltungshighlight erleben.