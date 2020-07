Dinge müssen oft erst schlechter werden, bevor sie besser werden. Aktuell zu erleben in Franz-Josefs-Bahn-Zügen auf der Strecke Tulln-Wien, wo die ÖBB in St. Andrä-Wördern gerade 15 Millionen Euro in die Modernisierung investieren.

Denn ein Wort lässt Pendlern selbst an heißen Tagen mit gutem Grund eiskalt erschaudern: „Schienenersatzverkehr“. Volle Busse sind schon in Nicht-Corona-Zeiten kein Vergnügen. Wenn dann gar kein Bus bereit steht und die „Verspätung“ (das zweite große Pendler-Schreck-Wort) neue Dimensionen erreicht, ist endgültig Schluss mit lustig:

Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die ÖBB die Situation mit dem vorhandenen Fuhrpark hätten besser lösen können oder nicht. Außer Streit steht, dass es absolut jenseitig ist, in einen ohnehin überfüllten Bus ohne Mund-Nasen-Schutz einzusteigen, wie es eine Frau im aktuellen Fall getan hat. Denn, wenn die Maskenpflicht irgendwo auf lange Sicht Sinn macht, dann sicher in den Öffis.