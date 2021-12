Noch viele Fragen offen

Wie Sieghartskirchen geht es momentan einigen Vereinen im niederösterreichischen Unterhaus.

Die Spielersuche gestaltet sich äußerst kompliziert. Verständlich, dass sich viele Vereine da noch bedeckt halten wollen, was die potenziellen Neuzugänge angeht. Gesucht werden in den meisten Fällen qualitativ hochwertige Offensivkaliber.

Die sind bekanntlich ohnehin schon schwer zu finden, denn die Nachfrage ist groß. Die Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten was das Frühjahr angehen machen die Suche nach dem Königstransfer aber noch wesentlich komplizierter.

Viele Kicker wollen in unsicheren Zeiten lieber in ruhigen Gewässern segeln und schrecken vor einem Wechsel zurück. Frei nach dem Motto: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, bleibt mancher Akteur da lieber bei seinem Verein. Es gibt einfach zu viele offene Fragen, die das Transferkarussell bremsen.