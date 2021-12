PCR-Tests à la Joki Kirschner

Können Sie sich noch an ORF-Moderator Joki Kirschner erinnern? Bekannt wurde er unter anderem mit der Sendung „Tritsch Tratsch“, unsterblich mit dem Spruch „Geld macht glücklich – wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man’s hat, wenn man’s braucht“. Eingesetzt wurde er in den 1980ern, um Bausparverträge zu bewerben.

Ersetzen Sie „Geld“ durch „So ein PCR-Test“ und schon sind wir beim Thema. Bis vor Kurzem hieß es da, hoffen, dass man einen bekommt und dann zittern, wie lange es dauert, bis das Ergebnis kommt, damit es noch Gültigkeit hat, vor allem im Nachbarbundesland Wien.

In Tulln ist die Lage jetzt besser. Die Apotheke am Hauptbahnhof startete in Eigeninitiative ein Testangebot in einem Container. Dort kann man sich auch samstags und sonntags von 8 bis 12 Uhr ohne Voranmeldung testen lassen. Vorbildlich!