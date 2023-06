Regeln sind wichtig, aber...

In Debatten um regelmäßige Fahrtauglichkeits-Checks für ältere Personen gehen die Emotionen leicht hoch. Daher werfen wir einen Blick in die Unfallstatistik des ÖAMTC: 1972 standen in Österreich 2,5 Millionen Kraftfahrzeugen 52.700 Unfälle (mit Personenschaden) mit 72.000 Verletzten und knapp 3.000 Getöteten gegenüber. 2020 waren es 30.700 Unfälle, 37.700 Verletzte und 344 Getötete – bei 7,1 Millionen Kfz.

1972 waren wir nahezu ohne Limits auf Bundesstraßen und Autobahnen, ohne Alkomattests, mit wenig Geschwindigkeitskontrollen, einspurig ohne Helm und im Auto ohne Gurt unterwegs. Hinzu kommen weitere Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit seitdem erhöhten. Fast jede einzelne sorgte bei ihrer Einführung für einen Aufschrei, wird aber heute von niemand mehr ernsthaft angezweifelt. ABER: Irgendwann ist es auch genug. Wir neigen gerade dazu, unsere Gesellschaft zu Tode zu regulieren. Die Eigenverantwortung darf nicht völlig ausgeschaltet werden.