Nein, hier wird nicht versucht, aus dem brutalen Mord an einer erst 13-jährigen Tullner Schülerin Kapital zu schlagen (das passiert ohnehin wie befürchtet auf politischer Ebene).

Es soll vielmehr um die Wurzel des Übels gehen, und die liegt unter einem gewaltigen Eisberg namens „Gewalt gegen Frauen“. Dabei ist der 14. Frauenmord in diesem Jahr in Österreich nur die sichtbare Spitze dieses Berges. Der wiederum wird nicht kleiner, weil der so dringend notwendige Klimawandel in der Männergesellschaft nicht und nicht stattfinden will.

Gewaltverbrechen Tulln trauert um Mordopfer (13)

Vor der tätlichen Gewalt kommt die verbale. Es beginnt mit Sexismen, die nonchalant weggelächelt werden. Es geht über „freundschaftliche Berührungen“ (Das wird man(n) ja noch dürfen, oder?) und endet nicht beim Überschreiten von persönlichen Grenzen. Ja, das Thema ist zu komplex für diese Spalte. Aber es muss endlich angegangen werden. Denn nur wenn der Eisberg schmilzt, geht auch die Spitze unter.