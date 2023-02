Sie zählen (immer) mehr

Ohne sie wäre keine Wahl möglich: Sie sitzen stundenlang in ihren Sprengeln, haben ein wachsames Auge auf alle Abläufe und dürfen am Ende des Tages auch noch Stimmzettel auszählen. Wahlhelferinnen und -helfer opfern ihren Sonntag der Demokratie.

Dass gerade sie am Limit sind, ist ein Warnruf, den man nicht ignorieren kann: Die Bürokratie ist überbordend, der Aufwand enorm. Noch nie galt es, so viele Ringerl zu kontrollieren – allein im Bezirk Tulln geht das in die Millionen, rechnet die SPÖ vor.

Das Bürokratie-Rad dreht sich munter weiter. Noch. Aber es wird immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die das System aufrechterhalten. Eine Entbürokratisierung des Problems wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und eine einheitliche Entschädigung ein noch größerer. Für Wahlwerbung ist Geld da, wieso nicht auch für Wahlhelfer? Das muss uns Demokratie wert sein.