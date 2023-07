Steckdose reicht nicht

Die Gemeinden Absdorf, Großweikersdorf, Stetteldorf und Tulln denken gemeinsam einen Windpark an. Ein Aufschrei ist vorprogrammiert, schließlich gilt NIMBY. Die Abkürzung steht für „Not In My BackYard“, also „Nicht in meinem Hinterhof“. Die Engländer formulieren das Florianiprinzip eleganter, man muss ja nicht gleich vom Häuseranzünden reden. Alles ist gut, solange man selbst nicht betroffen ist.

Wie leben wir heute? Fast nichts funktioniert ohne Strom, fast alles hat einen Akku eingebaut. Auto, Fahrrad, Handy, Rasenmäher, Werkzeuge – suchen Sie sich etwas aus. In immer mehr Häusern funktioniert sogar das Türschloss elektronisch, ein „Smart Home“ will man sich nicht ohne Strom vorstellen.

Langer Rede, kurzer Sinn: Damit genug Strom aus der Steckdose kommt, werden wir uns nicht nur auf Photovoltaik und Wasserkraft verlassen können. Im Tullnerfeld und am Wagram den nahezu allgegenwärtigen Wind nicht zu nützen, wäre grob fahrlässig, wenn nicht sogar vorsätzlich unklug.