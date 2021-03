Nein, hier findet keine Täter-Opfer-Umkehr statt. Ja, der Schaffner der Franz-Josefs-Bahn ist in Ausübung seines Berufes völlig unschuldig mit dem Messer schwer verletzt worden. Aber nützen wir trotzdem unsere Empathie und versuchen wir, in die Welt des mutmaßlichen Täters einzutauchen.

Der 17-Jährige ist jetzt so alt, wie seine Mutter war, als sie ihn zur Welt brachte. Häufige Wohnungswechsel prägen Kindheit und Jugend, die er hauptsächlich bei seiner Großmutter verbringt. Das alleine kann kompliziert werden, aber der junge Mann leidet auch noch am Asperger-Syndrom, einer speziellen Form von Autismus. Er ist intelligent, ja sogar sprachbegabt, aber es mangelt ihm an Empathie, er hat Schwierigkeiten bei sozialer Interaktion und Kommunikation. Freiwillig würde man sich diese Situation wohl nicht aussuchen. Die Oma und der Junge selbst bemühen sich um Hilfe, die sie nicht bekommen. Ein Therapieplatz zur rechten Zeit hätte hier viel Leid verhindern können.