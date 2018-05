Das ist schwer zu verkraften. Tullns Handballer haben den Aufstieg in die Bundesliga nicht geschafft. Nur Kleinigkeiten haben im Finale gegen Atzgersdorf den Ausschlag gegeben.

Tulln ist Landesmeister geworden. Tulln hat seine Regionalliga-Gruppe mit dem Punktemaximum gewonnen. Hat vor den Duellen mit Atzgersdorf von 24 Meisterschaftsspielen nur ein einziges verloren und 22 für sich entschieden. Ist NÖ-Cupsieger geworden. Und hat im ÖHB-Cup den späteren Bundesliga-Meister und HLA-Aufsteiger Leoben aus dem Bewerb geboxt. Keine Frage: Tulln, gespickt mit ehemaligen HLA-Spielern und Österreichischen Cupsiegern, gehört in die Bundesliga. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass der Traditionsklub im Entscheidungsspiel, in dem man schon mit vier Toren in Führung gelegen ist, scheiterte.

Wie es weiter geht, wird sich zeigen. Spieler, mit denen sich Tulln für die Bundesliga verstärkt hätte, kommen wohl nicht. Wenigstens hat man sich als Landesliga-Meister erneut für die Regionalliga qualifiziert. Die Chance auf die Bundesliga lebt. Nur ein Jahr später. Ein verlorenes Jahr. Wie begeisterungsfähig das Publikum ist, hat man am Samstag gesehen. Das Finale war Werbung für den Handballsport. Alleine schon den vielen Zuschauern zuliebe ist es zu hoffen, dass der UHC noch einmal alle Anstrengungen unternimmt, um den Aufstieg zu schaffen.