Die Bezirkshauptstadt hat sich für 2021 viel vorgenommen, wie viel, das lesen Sie ausführlich im nebenstehenden Artikel. Langfristig will Tulln zur „Green Smart City“ werden. Viele Weichen sind bereits oder werden in diesem Jahr in die richtige Richtung gestellt, Stichworte: Haus der Digitalisierung, Öffi-Projekt LISA, große Photovoltaik-Anlagen oder Grüner Platz.

Vieles läuft global, ohne, dass man es lokal allzu stark beeinflussen könnte, Stichworte: Digitalisierung allgemein oder auch Elektrifizierung des Individualverkehrs (wobei selbst viele große Autohersteller hier noch unentschlossen wirken).

Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Zu einer grünen Stadt gehört mehr als nur öffentlichkeitswirksame Leuchtturmprojekte. Die smarte Nutzung und sinnvolle Begrünung von wertvollen Flächen muss bis in die letzte Nebengasse und die kleinste Katastralgemeinde umgesetzt werden. Aber wie sagten schon Bob, der Baumeister, und Angela Merkel? „Wir schaffen das!“