Sonntagmittag, ein Anruf: „Ein Auto ist in die Große Tulln gefahren!“ Klingt arg, die Journalistenpflicht ruft. Kurze Zeit später am Unfallort zeigt sich, dass es hier leider um sehr viel mehr geht. Der Pkw ist auf dem Dach gelandet, Passanten haben den Lenker aus dem Wrack geborgen und Erste Hilfe geleistet. Mittlerweile sind Rettungssanitäter im Einsatz. Alle zur Verfügung stehenden Kräfte kämpfen um das Leben eines 30 Jahre jungen Mannes, einem Vater von kleinen Kindern. An diesem Tag waren die Kindersitze im Fahrzeug glücklicherweise leer. Er wird noch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, aber die vorbildliche Erste Hilfe, der Einsatz dutzender Rettungskräfte, alles war vergeblich … Muss man da als Journalist noch weiterbohren? Wie soll es der Familie, Freunden, Verwandten, Helfern jetzt schon gehen?

Man muss nicht alles fragen und man muss auch nicht alles zeigen. Die Würde eines Menschen sollte unantastbar bleiben, bis ganz zuletzt.