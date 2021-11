Und der Ärger fährt mit

Da soll einer sagen, die Bahn wäre nicht pünktlich. Wenn’s um die Öffnungszeiten geht, zählt nämlich jede Minute. Egal, ob Wartende am Schalter noch Schlange stehen oder nicht.

Die Personenkassa am Bahnhof Tulln schließt ganz genau um 14 Uhr – und vor der Nase vieler Pendler, die sich um das hochgelobte Klimaticket bemühen. Wieder werden sie heim geschickt, wieder ohne erhoffter Karte.

Mehrere Stunden und Versuche braucht es, um in Tulln an den Jahres-Fahrschein zu kommen. Der Schalter ist am Limit, an den fixen Öffnungszeiten hält man dennoch fest. Die gesetzlichen Vorschriften und Ruhezeiten müssen schließlich eingehalten werden, argumentiert die ÖBB.

Ja, eh. Aber hätte man bei solch einer Jubel-Innovation nicht mit dem Ansturm rechnen müssen? Fakt ist, für die Pendler fährt ob der Organisation Ärger mit. Und den hat das Klimaticket nicht verdient.