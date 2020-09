Es mag charmantere Arten geben, unser schönes Tulln zu beschreiben. Aber wenn Voodoo Jürgens (am Donnerstag live auf der Donaubühne) „Zwischen Zuckerbude und Kadaverfabrik, wos siaßld oda noch hinige Viecha riacht …“ anstimmt, wissen nicht nur Eingeweihte, dass es sich um die Rosenstadt handelt.

Doch die heimische Zuckerproduktion ist in Gefahr. Immer weniger Ackerflächen werden der Rübe gewidmet. Landwirte haben mit Schädlingen und niedrigen Preisen zu kämpfen. Sollte die Fabrik in Leopoldsdorf tatsächlich zusperren, wird der „Wiener Zucker“ bald nur noch in Tulln produziert. Und wer weiß, wie lange das dann noch gut geht … Wollen wir das wirklich?

In Coronazeiten war unsere Versorgung nie wirklich in Gefahr, aber sie ist ins Wanken geraten. Wenn Grenzen länger dicht sind, verschwinden viele Produkte schnell aus den Regalen. Solange es „unseren“ Rübenzucker gibt, können wir uns das Leben auch in schwierigen Zeiten ein bisserl versüßen.