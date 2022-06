Verdichten, aber in schön

Es gibt Aufregung um eine Wohnhausanlage, die inmitten von lauter Einfamilienhäusern errichtet wird, diesmal in Langenlebarn. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Verdichteter Wohnbau in zentralen Lagen und an Durchzugsstraßen ist ja an sich eine hervorragende Idee. Wir alle wollen Klima schonen, weniger Boden verbrauchen und so weiter.

Der Teufel steckt im Detail oder konkreter im „Wie“. Denn „verdichtet“ ist mittlerweile gleichzusetzen mit: so hoch und verbaut wie möglich und so wenig grün wie unbedingt nötig. Dabei wäre das auch anders möglich, eben in schön.

Aber um an die Grundstücke zu kommen, bezahlen die Bauträger immer höhere Preise. Um trotzdem ordentlich zu verdienen, müssen Flächen und Kubaturen bis aufs Letzte ausgereizt werden. Dieser Teufelskreis muss mit geeignetem Regelwerk für sämtliche Bauinstanzen dringend durchbrochen werden.