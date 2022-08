Viele Hände, rasches Ende

Berichte von Resultaten des im Titel zitierten Spruchs lesen Sie Woche für Woche in Ihrer NÖN. Egal ob Feuerwehr-, Musikvereins-, Sport- oder sonst irgendein Vereinsfest: Es ist immer wieder faszinierend, wie viele freiwillige Helfer sich finden, um zum guten Gelingen beizutragen.

Meist funktioniert es umso besser, desto überschaubarer eine Dorfgemeinschaft ist. Je größer und städtischer die Struktur, desto größer ist auch die Gefahr/der Lockruf (je nach Sichtweise) der Anonymität.

Ein aktuelles Beispiel, in dem der Zusammenhalt sehr gut funktionierte, ist das Sautrogrennen der Dorferneuerung Langenlebarn. Hier waren die Helferinnen und Helfer in ihren charakteristischen grünen Leiberln besonders gut zu erkennen - und es waren viele. Mehr als 60 beim Bewerb, selbst bei strömendem Regen am Tag danach fanden sich mehr als 30 Freiwillige zum Wegräumen ein.