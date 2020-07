Wenn man im Supermarkt mit einer laut hereinpolternden Romagruppe konfrontiert wird, neigt selbst der weltoffenste Gutmensch zu ablehnenden Gedanken. Aber wieso? Lesen Sie nur den Eintrag über Roma bzw. Roma-Sinti auf Wikipedia. Die Fahrenden sind selbst innerhalb ihrer Minderheit eine Minderheit. Wirklich willkommen waren sie in den letzten Jahrhunderten nirgendwo und auch in Tulln hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Ja, sie sind anders. Aber dürfen sie das nicht mehr sein? Ja, das Zaunaufschneiden und angebliches illegales Fischen am privaten Teich Tulln musste nicht sein. Aber ansonsten ist bislang nur eine nicht ideal gelaufene Fassadenreinigung bekannt – und viel Angebliches und von anderen Gehörtes. „Sehr viel Lärm um nichts“, wie es Chefinspektor Gurschl treffend formulierte. Christian Holzschuh sagte zum Roma-Aufenthalt: „Wir versuchen gemeinsam, das so menschlich wie möglich über die Bühne zu bringen.“ Das ist nie verkehrt.