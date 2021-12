Wer einmal ein großes Hochwasser miterlebt hat, braucht das kein zweites Mal. Das Katastrophenjahr 2002 ist im Bezirk noch in äußerst unangenehmer Erinnerung. Es ist also nachvollziehbar, dass seitdem enorme Anstrengungen in Sachen Hochwasserschutz unternommen wurden und noch immer werden.

Genauso nachvollziehbar ist, dass in der St. Andrä-Wörderner Ortschaft Haselbach die Alarmglocken schrillen, wenn durchsickert, die Nachbargemeinde Klosterneuburg könnte direkt an der Grenze ein Rückhaltebecken mit Ausmaßen von bis zu 13 Metern Höhe errichten.

Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager beruhigt: Es werde erst informiert, wenn eine Umsetzung zumindest theoretisch möglich wäre. Im Interesse einer guten Nachbarschaft lässt sich hoffentlich ergänzen: „und was praktisch sinnvoll ist“.