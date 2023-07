Wenn Worte nicht reichen

Keine Frage: Der mutmaßliche Doppelmord in Absdorf überschattet in dieser Woche alles andere. Was sich in einer Mutter abgespielt haben muss, damit sie zu einer derartigen Tat fähig ist? Wie es dem Vater jetzt geht? Hier stoßen Vorstellungsvermögen und Worte an Grenzen.

Was man in dieser Tragödie hervorheben kann, ist die Leistung der FF Absdorf: Zwei schwere Unfälle am Samstag, samt extrem fordernder Rettung eines schwerst Verletzten. Und dann werden die Feuerwehrleute am Montagvormittag auch noch zur Menschenrettung in Zusammenhang mit dem Suizidversuch der Mutter gerufen. „Wir haben in unserer Feuerwehr mehr als 100 Freiwillige, darunter sehr viele Junge. Was sie hier leisten ist unglaublich“, sagt Bürgermeister Franz Dam.

Das Freiwilligenwesen wird in Niederösterreich hoch gehalten und zu recht noch höher gelobt. Der Fall zeigt, mit welchen Extremen es manchmal konfrontiert wird. Absolute Hochachtung vor jeder und jedem, der sich engagiert.