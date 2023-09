Wichtig für Lebenschancen in der Zukunft

Mit „Good Afternoon“ hatte Tulln zehn Jahre lang eine qualitativ hochwertige Nachmittagsbetreuungseinrichtung für 10- bis 14-Jährige. Nachdem Familie Kefer ihr gemeinnütziges Angebot aus privaten Gründen einstellen musste, kämpfte Ilse Kefer wie eine Löwin dafür, dass berufstätige Eltern nicht alleine gelassen werden. Mit Erfolg: Ab diesem Schuljahr soll es in Tulln eine Nachmittagsbetreuung für diese Altersgruppe von öffentlicher Seite geben.

Keine Frage: Die Betreuung der Kleinen und Kleinsten – dank Kanzler-Sommergespräch bundesweit gerade in aller Munde – ist wichtig. Aber auch oder eigentlich gerade im Alter von 10 bis 14 ist es für Jugendliche wichtig, nicht zu viel allein gelassen zu werden. Wenn beide Eltern berufstätig sind (was heute selbstverständlich möglich sein sollte), kann das schwierig werden. Daher: Pädagogisch wertvolle Nachmittagsbetreuung zur rechten Zeit kann über Lebenschancen in der Zukunft entscheiden.