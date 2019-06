Erst vor drei Ausgaben stand an dieser Stelle mein Plädoyer „Gegen die totale Verhüttelung“. Jetzt will ein Grundeigentümer in Judenau mehr als 8.000 Quadratmeter im Ortszentrum mit bis zu 200 leistbaren Wohnungen verbauen. Der örtliche Gemeinderat will eine Bausperre verhängen …

Bei allem Verständnis für legitime Eigentümerinteressen, ist das einer von vielen Fällen, die nicht nur Grüne laut aufschreien lassen sollten. Einerseits gibt es aus Vorsorge- und Spekulationsgründen Haus- und Wohnungsleerstand, andererseits wird Bau um Bau in jede sich auftuende Lücke gezimmert, oft unter dem Deckmantel „Es gibt ja nichts Leistbares...“

Wenn all diese Wohnbauten von grünen Parks umgeben und mit Tiefgaragen unterkellert wären, spräche ja nicht so viel dagegen. Aber die gewinnorientierte Realität sieht anders aus: Flächen und Bauklassen werden bis an ihre Grenzen und mit Tricks darüber hinaus ausgereizt. Was vom Boden bleibt, wird Parkplätzen geopfert.