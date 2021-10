Leistung oder Entwicklung

Atzenbrugg hat einen neuen Torhüter. Der 33-jährige Markus Hellmann wurde drei Tage vor dem jüngsten Spiel verpflichtet, um den jungen Simon Gutscher zu entlasten. Gegen Straning stand Hellmann dann auch schon auf dem Feld. Das ist vielleicht nicht der Königstransfer in der 1. Klasse, aber ein Sinnbild für die Entwicklung im Amateurfußball.

Auch in der 1. Klasse ist der Leistungsanspruch so hoch, dass es schwierig wird jungen Entwicklungsspielern den Raum und die Zeit zu geben, die sie brauchen um tragende Rollen übernehmen zu können. Die Mannschaft braucht einen sicheren Rückhalt, weil es sonst in der Tabelle schnell abwärts geht, während ein junger Torhüter oft ein bisschen Zeit braucht, um sich zu diesem Rückhalt zu entwickeln. Für die Bindung eines Spielers können solche Entscheidungen oft schwierig sein, gut für Atzenbrugg, dass Gutscher es sportlich sieht.