Als Libro vor 29 Jahren nach Tulln kam, freuten sich die Konsumenten, die Begeisterung lokaler Anbieter aus diesem Segment hielt sich in Grenzen.

Als der noch breiter aufgestellte Diskonter Müller im März dieses Jahres in die Rosenarcade nach Tulln kam, freuten sich die Konsumenten, der Mitbewerb eher nicht so sehr. Etwas mehr als ein halbes Jahr später muss nach Spielwaren Heinz im Einkaufszentrum nun auch Libro am Hauptplatz zusperren. Er wird vermutlich nicht der Letzte sein. Denn es ist mehr als zweifelhaft, ob die jetzt noch große Auswahl an Drogeriemarkt-Anbietern den Preiskampf dauerhaft überleben wird.

Natürlich ist der neue Platzhirsch nicht der alleinige Grund für das Scheitern der anderen, Stichwort: Online-Handel. Wir Konsumenten berauben uns mit unserem Einkaufsverhalten gerade selbst der Angebotsvielfalt. Noch heißt es in Tulln: Alles Müller, oder was? Wenn es nach Amazon und Co geht, wird in nicht allzu ferner Zukunft nicht einmal mehr das gelten.