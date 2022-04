Lust und Leid mit SM

Die Abkürzung SM kann für Social Media stehen, genauso für Sado Maso. Nicht immer ist das leicht voneinander zu unterscheiden, wenn etwa die Meinung anderer lustvoll getreten oder wider besseren Wissens still leidend einer Sinnlosdebatte gefolgt wird. Andererseits kann SM auch Solidarität und Mitgefühl heißen. Das zeigen dutzende Hilfsaktionen für die Ukraine, die nicht selten in Social Media wurzeln.

Ein Paradebeispiel für den Nutzen sozialer Medien ist auch im Film „Der Bauer und der Bobo“ (ab 22. April in Tulln) zu sehen. Das Geheimnis: Weder Landwirt Bachler noch Bobo-Journalist Klenk beharrten stur auf ihren Standpunkten. Sie bewegten sich aufeinander zu. Jeder ging nicht nur bildlich ein Stück des Weges in den Schuhen des anderen. Klenk machte ein Praktikum am Hof, Bachler kam nach Wien. Und siehe da: Aus einem Streit wuchs Verständnis, ja sogar eine Freundschaft.