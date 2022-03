Bundespräsident Van der Bellen ist immer für Zitate gut. Nehmen wir eines seiner berühmtesten zum Ibiza-Skandal: „So sind wir nicht.“ Aber wie sind wir dann?

Ein Blick auf die Berichte dieser Woche zeigt: mehrheitlich engagiert und motiviert im besten Sinne! Da wären die jungen Sieghartskirchner, die ein Projekt zur Stammzellensuche starten. Da wären unzählige Menschen im ganzen Bezirk, die in ihrer Freizeit in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Da wäre die junge Tullnerin, die einen klima- und umweltbewussten Lebensstil nicht nur an Freitagen für die Zukunft propagiert, sondern auch lebt. Da wären dutzende Musikschülerinnen und -schüler und deren Lehrerinnen und Lehrer, die trotz zwei Jahren Corona bei Prima La Musica Top-Leistungen bringen.

Die Liste ließe sich fortsetzen, aber Sie sehen: Es gibt auch in schwierigen Zeiten viel Gutes und Hoffnung.