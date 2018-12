Manche Geschichten gehen einfach wirklich nahe. Umso schöner, wenn diese dann rund um die Weihnachtszeit passieren. Wie heuer geschehen in Heiligeneich.

Pepi Bruckner ist Stammgast in „Puppi’s Eck“, benannt nach „Puppi“ Andrea Celik. Er wohnt alleine und sucht die Gesellschaft in dem gemütlichen Lokal. Fast jeden Tag ist Bruckner dort und gehört eigentlich schon zum Inventar des Lokals. Doch eines Tages kommt er nicht. „Puppi“ Celik kommt das verdächtig vor. Sie telefoniert herum und tatsächlich ist etwas Schlimmes passiert. Pepi hat einen Schlaganfall erlitten und liegt hilflos in seiner Wohnung. Durch den Anruf wird er noch rechtzeitig gefunden.

Vier Monate lang muss er sich von der Attacke erholen, ist seither halbseitig gelähmt. Währenddessen haben die Heiligeneicher zusammen geholfen und ihrem Pepi die Wohnung behindertengerecht ausgestattet.

Menschlichkeit, wie sie in Heiligeneich stattgefunden hat, ist das schönste Weihnachtsgeschenk. Vielen Dank für diese herzerwärmende Geschichte.