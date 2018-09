Jetzt ist es also auch im Bezirk Tulln passiert: Gewiefte Diebe fingen die Signale moderner Keyless-Go-Autoschlüssel auf und gelangten damit an die Fahrzeuge. Vormals stolze Autobesitzer standen plötzlich zwar mit Key, aber Carless da (verzeihen Sie das plumpe Wortspiel).

Das Abfangen der Signale kann zwar mit relativ einfachen Mitteln verhindert werden, aber, dass es sogar durch Mauern hindurch funktioniert, hinterlässt schon ein mulmiges Gefühl. Andererseits: Erinnern Sie sich noch an echte Autoschlüssel, also an die, die an nasskalten Wintertagen oft nur mit Gewalt-, Enteiser- oder Föhneinsatz ins Schloss zu friemeln waren? Die Zentralverriegelung (mit Druckknopf am Schlüssel) war eine willkommene Erleichterung, es muss ja nicht gleich Keyless sein.

Und wenn wir schon bei zu viel des Guten sind: Bitte liebe Autohändler im Bezirk, wirkt auf eure Hersteller ein. Sie mögen sich dabei einbremsen, Autos in Smartphones auf Rädern zu verwandeln. Tasten, Dreh- und Drückregler sind haptisch eine Wohltat und Wischbildschirmen vorzuziehen.