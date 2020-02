Es steht Aussage gegen Aussage. Die eine Seite behauptet dies, die andere Seite das. Nach der Gemeinderatswahl in Langenrohr gehen (immer noch) die Wogen hoch. Jetzt dürfte die SPÖ ihre Androhung wahr machen: Noch diese Woche will die von der Wahl ausgeschlossene Partei das Ergebnis anfechten, die Klage auf Wahlwiederholung liegt bereits beim Anwalt. Nächster Schritt: das Einbringen am Gemeindeamt, später der Entscheid der Landes-Hauptwahlbehörde.

So weit, so gut. Der Verwaltungs-Apparat ist voll im Gange. Für die Bevölkerung kann so viel Bürokratie abschreckend wirken. Eine Wahlanfechtung geht für manche nämlich mit verlorenem Vertrauen in die Politik einher. Das sollte es aber nicht. Im Gegenteil: Es ist ein Privileg. Zum Glück gibt es unabhängige Stellen, die ein Wahlverfahren neutral beurteilen. Zum Glück gibt es die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Und das garantiert freie und faire Wahlen. Auch, wenn das Ziel nur mit Umwegen erreicht wird.