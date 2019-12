Tulln ist die „Stadt des Miteinanders“. Bürgermeister Peter Eisenschenk wird nicht müde, das zu trommeln. Tatsächlich scheint das auch im Gemeinderat immer öfter zu gelten.

In einer Stadt, in der keiner mit dem anderen redet, oder alle nur für die Interessen ihrer jeweiligen Fraktion arbeiten, würde es anders zugehen. Besser gesagt, es würde viel weniger weitergehen. Nicht falsch verstehen: Debatten sind wichtig und finden statt. Selbst echter Streit ist manchmal unumgänglich und gut, wenn er reinigende Wirkung zeigt. Aber selbst wenn nicht jeder mit jedem auf ein Bier gehen würde: Die Diskussionen sind weitgehend sachlich, das politische Klima ist in Tulln fünf Wochen vor der Wahl ein gesundes.

