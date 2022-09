Neuer Wind muss wehen

Schon 2021 gründeten acht Gemeinden südlich der Donau gemeinsam mit der Raiffeisenbank Tulln die Energiegemeinschaft Tullnerfeld. Voraussichtlich am 26. September soll jetzt die Energiegenossenschaft Wagram ins Leben gerufen werden.

Energiegemeinschaft Windkraft auch am Wagram angedacht

Sie sehen: Im Bezirk ist in Sachen erneuerbare Energien einiges in Bewegung. Der Standpunkt „Wir haben ohnehin zwei Wasserkraftwerke …“ ist längst nicht mehr zeitgemäß und das kommt auch in immer mehr Gemeinden und Haushalten so an.

Irgendwann wird jede Dachfläche, die dazu geeignet ist, mit Solar- und/oder Photovoltaikanlagen ausgestattet werden müssen. Und ja, Windkraftanlagen sind ein heikles Thema. Aber auch in diese Richtung darf es keine Denkverbote geben. Denn wie wohl jede Radfahrerin und jeder Radfahrer bestätigen kann: Wind haben wir bei uns so gut wie das ganze Jahr über mehr als genug.