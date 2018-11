Der Masterplan für den Sportplatz in St. Andrä-Wördern ist eine Jahrhundertchance. Das Projekt begann mustergültig: In offenen Ateliers konnte die Bevölkerung ihre Ideen für ein neues Zentrum einbringen. Selbst politisch hatte man den Eindruck, dass alle Fraktionen im Interesse ihrer Gemeinde an einem Strang zogen. Aus hunderten von Anregungen wurde mit Architektenhilfe ein Masterplan destilliert, dessen Grundidee vom Leben, Wohnen, Arbeiten und Spielen im Zentrum wohl unumstritten ist.

ABER: Abgesehen von der Frage, ob man ein lebendiges Ortszentrum tatsächlich am Reißbrett konstruieren kann, scheiden sich die Geister an den Dimensionen. War zunächst von bis zu 350 Wohnungen die Rede, sind es aktuell höchstens 184 im Maximalausbau. Außerdem geht die Legislaturperiode in ihr letztes Viertel, alles andere als ein idealer Zeitpunkt für ein Megaprojekt.

Die Volksbefragung dazu am 18. November steht folglich unter keinem guten Stern. Aber weder Ja noch Nein dürfen das Ende einer geplanten Ortskernentwicklung darstellen.