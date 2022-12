Nicht nur zu Weihnachten

Ein Familienvater stirbt bei einem tödlichen Autounfall – Michelhausen und hunderte Menschen (aus ganz Österreich) spenden für die Hinterbliebenen. Durch den Tod von Willi Resetarits fällt (no na) das Ostbahn-Konzert in Podersdorf aus. Mehr als tausend Fans verzichten auf die Ticketrückerstattung und spenden damit mehr als 118.000 Euro an das Integrationshaus (eine Idee des Tullner Veranstalters Erich Schindlecker).

Eine Familie aus Zeiselmauer-Wolfpassing verliert ihren Vater, auch hier helfen hunderte. Junek Badkultur und Elektrotechnik Hagmann übernehmen kostenlos dringend notwendige Reparaturen im Haus. Diese Liste ließe sich noch sehr lange fortsetzen.

Offenbar kann man sich im Bezirk noch darauf verlassen, dass gerne geholfen wird und das nicht nur, weil gerade Weihnachten ist. Das ist aber eindeutig die beste Zeit, dafür einfach nur „Danke!“ zu sagen.