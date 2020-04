Lieber Leser, geschätzte Leserin, fünf Wochen, in denen ich nicht meinen Senf zu einem Thema dazu gegeben habe, sind genug.

Homeoffice blieb dem Verfasser dieser Zeilen, der die Stellung im Tullner NÖN-Newsroom hält, weitgehend erspart, nicht jedoch – Achtung: sensible Gemüter können jetzt noch aussteigen – Homeschooling. Als Vater einer Schülerin der siebenten und eines Schülers der fünften Schulstufe einer sehr großen Tullner Schule bekommt man Einiges mit. Bevor Sie jetzt aufschreien: Ja, auch in unserem Haushalt fängt meine Frau, die gerade Vollzeit im Homeoffice tätig ist, dadurch den Löwinnenanteil vom Homeschooling ab (Schatz, tausend Rosen, ich weiß, was du leistest!).

Unser Mitleid will er nicht, worauf will er hinaus, fragen Sie sich? Selbst wenn man mit Computern nicht auf Kriegsfuß steht, das Heimnetzwerk nicht überlastet ist und für alle zeitgleich im Haushalt lernenden oder arbeitenden Personen genügend Endgeräte vorhanden sind: Homeschooling ist auch für motivierte Schüler, Lehrer und Eltern eine Herausforderung: Sorry, diese Datei lässt sich nicht öffnen. Nein, diese Hausübung muss in einem anderen Format abgegeben werden. Welches? Probieren Sie es doch aus! Oh je, Sie haben die Zeitanforderung überschritten und wurden daher automatisch aus dem System abgemeldet …

So läuft es unter guten Bedingungen parallel zum Arbeitsleben. Wie ergeht es erst Familien, in denen es an Infrastruktur mangelt oder in denen Eltern beruflich noch stärker gebunden sind? Schützen wir Risikogruppen, halten wir Abstand. Aber lassen wir Schüler und Lehrer ihrer Tätigkeit im angestammten Revier nachkommen — öffnet die Schulen!