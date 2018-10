Es ist schon eine gewisse Zeit vergangen, seit im Tullner Gemeinderat zum letzten Mal so richtig die (Wort-)Fetzen geflogen sind. Aber so harmonisch wie in der jüngsten Sitzung war es selten, wenn überhaupt: Wechselseitige Dankesbekundungen zwischen den Fraktionen, alles ging sehr unaufgeregt über die Bühne.

Was daran schlecht ist? Natürlich gar nichts. Ein Streit mag manchmal notwendig und reinigend sein, aber wenn man in einem Ort/einer Stadt/einem Land etwas weiterbringen will, ist konstruktives Miteinander zu bevorzugen.

Zu befürchten ist, dass diese Harmonie zwar nicht durch die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm, aber doch durch ein tiefes Luftholen aller sechs Fraktionen bedingt ist. Schließlich steht spätestens im Frühjahr 2020, vielleicht sogar früher, die nächste Gemeinderatswahl ins Haus. Bis dahin ist Profil-Schärfung angesagt. Und dass SPÖ, TOP, Grüne, FPÖ oder NEOS mit dem Slogan „Die TVP macht zwar eh alles ganz gut, aber wählen Sie bitte trotzdem uns“ ins Rennen gehen, ist mehr als unwahrscheinlich.