Nur hundert Prozent reichen

Auf drei Siege, die man sich mit starken Leistungen erspielte, folgten beim USC Ruppersthal zwei Niederlagen, die man in dieser Form nicht erwartet hätte. Coach Fallmann brachte es nach der letzten Partie auf den Punkt. Wenn sein Team nicht zu hundert Prozent abruft, was man im Tank hat, dann kann man gegen jedes Team in der 1. Klasse Nordwest-Mitte verlieren. Wenn Ruppersthal aber an seine Leistungsgrenzen geht, dann ist jeder Gegner absolut schlagbar.

So geht es in dieser Klasse einigen Mannschaften. Nach den Aufstiegen von St. Bernhard und Rehberg ist die Liga so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr und viele Teams haben reale Chancen auf den Titelgewinn. Absetzen wird sich hier niemand und im Titelkampf wird es darauf ankommen, welche Mannschaft am konstantesten die beschworenen hundert Prozent abruft.