Da waren’s nur noch drei. Mit dem Ausschluss der SPÖ von der Gemeinderatswahl stehen in Langenrohr bloß drei wahlwerbende Parteien auf dem Stimmzettel. Die ausgeschlossene SPÖ vermutet einen Angriff des politischen Gegners, man hätte sie absichtlich anlaufen lassen. Ob diese Anschuldigungen stimmen, muss ein Richter entscheiden. Klar ist aber, dass der Ausschluss einer traditionellen Partei mit großer Organisation im Rücken sehr wohl mit schiefer Optik einhergeht.

Und ebenso klar ist, dass – egal ob sich der Verdacht bestätigt – das politische Klima in der Gemeinde vergiftet ist. Noch kämpft die SPÖ für einen Einzug in das Ortsparlament. Sollte das 2020 oder 2025 gelingen, wird zwischen ÖVP und SPÖ jegliche Vertrauensbasis fehlen. Auf kommunaler Ebene ist das fatal. Gerade in einem 2.400-Seelen-Ort sollte ein Miteinander mit gegenseitigem Respekt funktionieren. Denn schließlich ist der Polit-Gegner gleichzeitig Nachbar, Bekannter oder manchmal sogar Freund.